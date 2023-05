Ubriaca e ferita si scaglia contro i poliziotti Una 40enne portata in Questura e denunciata

Ubriaca e ferita si scaglia contro gli agenti per intimorirli con le mani imbrattate di sangue. Protagonista una donna di 40 anni che sabato sera è stata denunciata per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo mezzanotte una pattuglia delle volanti è stata chiamata per intervenire in un locale di viale della Vittoria. Gli agenti, visto che la donna era ferita hanno chiesto cosa le era successo ma lei non ha dato spiegazioni. Portata in questura ha iniziato a offendere il personale e cercando di sporcarlo col suo sangue. Denuncia è affidata a un conoscente.