Ubriaca investe un uomo, l’ex marito fa la spia

Ha un incidente stradale dove non si ferma a prestare soccorso e la spiata fatta dall’ex marito la fa rintracciare dalla polizia che la trova ubriaca. Così una donna osimana di 53 anni è finita a processo per guida in stato di ebrezza e omissione di soccorso. L’ex consorte infatti l’aveva riconosciuta per la strada, a Castelfidardo, mentre sfrecciava all’interno di una rotatoria dove avrebbe investito anche un automobilista. L’episodio risale al 18 novembre del 2022. Erano le 19 quando l’osimana avrebbe avuto l’incidente. Mentre si trovava al volante di una Fiat, nella rotatoria, contesta l’accusa, avrebbe urtato un veicolo guidato da uno straniero. Invece di fermarsi la 53enne avrebbe proseguito la corsa al punto che lo straniero, vista la situazione, sarebbe sceso di corsa dal proprio mezzo nel tentativo di bloccarla. L’uomo si è messo davanti alla sua automobile cercando di impedirle di proseguire la marcia. L’osimana l’avrebbe investito e trascinato per alcuni metri sopra il cofano anteriore per poi dileguarsi. Una scena a cui ha assistito l’ex marito della donna che l’ha riconosciuta e ha chiamato subito il 112. Fornite le generalità la polizia ha contattato la donna. Erano ormai le 20.30. Sottoposta all’alcoltest era risultata positiva, con un tasso di 1,72 grammi litro, al primo controllo e 1,54 grammi litro al secondo. Era stata denunciata e gli era stata sospesa la patente per un anno. Ieri, difesa dall’avvocato Antonio Gagliardi, ha patteggiato ad un anno davanti al giudice Luca Zampetti. L’imputata avrebbe avuto un problema con gli alcolici quel periodo dal quale poi ha iniziato a prendere le distanze.

ma. ver.