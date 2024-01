Ubriachi al volante. Denunce a raffica e strage di patenti

Fine settimana di controlli dei carabinieri della compagnia di Jesi: cinque persone trovate alla guida sotto l’influenza dell’alcol, tutte giovani. Le attività dei militari si sono concentrate nei luoghi della movida, sia per contrastare reati in materia di stupefacenti e di natura predatoria, che per prevenire il fenomeno degli incidenti causati da persone alla guida sotto l’effetto di alcolici e stupefacenti. Il bilancio per il territorio jesino è di quattro persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza (il tasso alcolemico riscontrato superava, infatti, la soglia di 0,8 grammi/litro), una violazione amministrativa per analoga condotta (in tal caso, invece, il tasso alcolemico riscontrato era compreso tra 0,5 e 0,8) e cinque patenti di guida ritirate. Domenica notte, i carabinieri dell’aliquota radiomobile e delle stazioni di Chiaravalle e Staffolo hanno sorpreso in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici un 30enne, un 28enne, due 27enni e un 21enne alla guida di auto e anche in questo caso hanno poi provveduto al ritiro delle patenti.