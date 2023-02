Ubriachi alla guida al mattino: patenti ritirate e auto sequestrate

Bevono e si mettono alla guida ubriachi già nelle prime ore della mattina, ma i carabinieri e li beccano e li denunciano. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno così denunciato per guida in stato di ebbrezza due automobilisti che avevano bevuto troppo a metà mattina. Nell’ultimo episodio i militari di Genga sono intervenuti per una macchina uscita di strada, fortunatamente il conducente della stessa è rimasto illeso. Da un accertamento è però emerso che il guidatore, un cinquantenne di Sassoferrato, aveva un tasso alcolemico sopra 1,6 grammilitro. Per lui la denuncia, ritiro della patente e sequestro dell’automobile. Sempre di mattina i militari di Sassoferrato sono intervenuti, nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione dei cittadini che parlavano di auto che procedeva in città con una guida piuttosto incerta.

Sostanzialmente zigzagava pericolosamente schivando all’ultimo i mezzi in transito. Fermato, il conducente, un trentenne dell’Est Europa e residente a Sassoferrato è risultato positivo all’alcoltest. L’etilometro per lui ha dato valore superiore a 2 grammi litro, quattro volte il limite consentito per legge. Per lui: patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza e auto sequestrata. In entrambi i casi poi sono state elevate dai militari delle maxi sanzioni. I controlli proseguiranno costanti anche nei prossimi giorni e settimane, in ottica di preventiva e a garanzia della sicurezza stradale.

sa. fe.