Ubriachi alla guida, due denunciati

Ancora ubriachi sopresi alla guida e denunciati. Nel corso del lungo fine settimana, i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno effettuato un controllo straordinario del territorio soprattutto nelle ore serali e notturne, con più pattuglie, contro reati predatori, in divisa e in borghese. Due le denunce scaturite ai numerosi controlli: una ventenne di Jesi è stata fermata alle 2,30 di notte in via Dante. Sottoposta ad alcol test è risultata avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi sul litro. Intorno alla stessa ora, sempre nella direttrice via Dante, è stato fermato un fabrianese quarantenne alla guida della propria utilitaria. Anche lui è stato sottoposto ad etilometro che ha dato un valore superiore a uno, oltre il doppio del limite consentito per legge. Per entrambi la patente è stata ritirata. I due sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e l’auto affidata ai rispettivi proprietari. I controlli proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni in chiave preventiva e a garanzia della sicurezza stradale.