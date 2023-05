Ubriachi alla guida e droga Ragazzi finiscono nei guai

Unità cinofile da Pesaro per arginare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio è stato messo in atto nel week-end da parte dei carabinieri con hanno dieci militari e due unità cinofile. Riflettori accesi nelle zone della movida. Sono cinque le persone trovate in possesso di droga: si tratta di un 17enne senigalliese trovato in possesso di 2,50 grammi di hashish, fermati anche un 17enne e un 18enne, entrambi residenti in provincia di Pesaro e trovati rispettivamente in possesso di un grammo e cinque grammi di hashish. Identificato anche un 22enne residente in provincia di Ancona trovato in possesso di uno spinello e una dose di hashish. Controllato anche un 18enne residente in provincia di Pesaro trovato in possesso di 1,50 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e i giovani tutti segnalati in Prefettura come assuntori. Nelle scorse settimana, sempre i carabinieri della Compagnia di Senigallia, avevano messo in atto un servizio per individuare ubriachi alla guida. Sono state diverse le patenti sequestrate e gli ubriachi denunciati per guida in stato di ebbrezza.