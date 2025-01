Ubriachi alla guida: tre patenti ritirate in un giorno

Nuovo codice della strada, tre automobilisti sorpresi ubriachi al volante, di questi uno abbandona l’auto e scappa. L’uomo aveva la patente sospesa in quanto lo scorso luglio era stato sorpreso ubriaco alla guida della sua auto. Domenica si è reso responsabile di un incidente avvenuto alle prime luci dell’alba, all’altezza della rotonda del centro commerciale ‘Il Maestrale’. Dopo l’impatto, probabilmente consapevole del fatto che stesse guidando con patente sospesa, ha abbandonato l’auto su un lato della strada e si è allontanato a piedi. Poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione dove si era rifugiato nella speranza che nessuno potesse risalire a lui.

È stato sanzionato per guida con patente sospesa e rischia la revoca della patente. Durante i vari servizi di prevenzione, eseguiti dall’aliquota radiomobile nel week-end, sono state ritirate anche due patenti per uso del telefono cellulare durante la guida, dal 14 dicembre, giorno in cui è entrato in vigore il nuovo codice della strada, è prevista una sanzione di 250 euro e la sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Altri due conducenti, di cui uno si è reso responsabile di un incidente stradale, sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolico di tre volte superiore a quello consentito. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e le patenti di guida trasmesse alla Prefettura di Ancona. Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada i trasgressori, subiranno un ulteriore sanzione accessoria, l’installazione obbligatoria sulla propria autovettura del dispositivo Alcolok.

Con l’entrata in vigore della nuova legge del codice della strada a pochi giorni da Natale, molti si erano preoccupati per Capodanno, prendendo d’assalto il numero dei taxi che già da una settimana prima aveva tutte le disponibilità prenotate. Una vera e propria caccia al trasporto sicuro che aveva spinto molte persone ad affittare una stanza in una delle strutture recettive aperte, pur di non salire in auto dopo aver alzato il gomito. Una notte tranquilla, tanto che le forze dell’ordine non avevano emesso sanzioni per guida in stato di ebbrezza. A distanza di quasi un mese, sono tre le patenti ritirate la stessa notte per abuso di alcool alla guida. I controlli proseguiranno senza sosta e verranno intensificati nel fine settimana e in prossimità di feste o eventi.