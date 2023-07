Ubriachi e drogati al parco "Dormono sui tappetini"

"Quattro ragazzi che di notte si mettono a dormire nel tappetino antinfortunistico dei giochi, ubriachi e drogati. Ogni tanto si svegliano, fanno pipì a vista, vomitano e si rimettono a dormire. I nostri figli sono costretti a vedere queste scene sotto le loro finestre. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine ma nessuno interviene".

La denuncia arriva dai residenti di via Cialdini, una quindicina di famiglie i cui appartamenti affacciano sul parco giochi di piazza San Marco, lato porto. In questo mese per due finesettimana hanno dovuto convivere con atti osceni ed episodi incresciosi. Il primo l’8 luglio, il secondo nella notte tra venerdì e ieri. A farsi portavoce del disagio Federico Pianesi: "Ho una figlia di 8 anni che è scioccata dalle scene, a dir poco disgustose, che è costretta a vedere. Non solo tutti i bambini non possono accedere ai giochi perché impauriti. La cosa che ci lascia basiti – aggiunge – è che nonostante le segnalazioni anche alla giunta comunale nessuna delle autorità pubbliche si sia fatta carico per risolverlo".

Quattro ragazzi, sarebbero sempre gli stessi, "di origine sudamericana" riferiscono i residenti, nella notte fra il sabato e la domenica, "barcollando, si mettono a dormire nel tappetino antinfortunistica con tanto di coperte. Ogni tanto si svegliano, fanno pipì, vomitano e si rimettono a dormire. La prima volta ci siamo accorti la mattina dell’8 luglio. La seconda la scorsa notte – aggiunge Pianesi -. Sia io che mi moglie abbiamo chiamato il 112, assistendo al rimpallo di competenze senza alcuna presa in carico. Il risultato è che se queste che persone notano che non c’è controllo, ripetono questi comportamenti osceni. La risposta più incomprensibile è stata quella della polizia locale: li abbiamo contattati quella mattina dell’8 luglio alle 7,15 e ci hanno risposto di essere occupati con il concerto di Tiziano Ferro invitandoci a chiamare il 112. Mia moglie è riuscita a contattare l’assessore al Decoro urbano Daniele Belardinelli il quale si è giustificato dicendo che la polizia locale è in riorganizzazione e non avrebbe potuto fare nulla. Credo che se fosse avvenuto sotto casa di qualche amministratore o istituzione pubblica il problema sarebbe stato affrontato e anche risolto". È un fiume in piena Pianesi che chiude: "Mi sento impotente nel poter proteggere la mia famiglia e far rispettare i diritti di tutti a avere un comportamento minimamente decente. Non ho altri strumenti che denunciare tramite Il Carlino quello che sta avvenendo".

Sara Ferreri