Ubriachi e drogati alla guida: tre denunce e patenti ritirate

Sono stati effettuati una serie di controlli straordinari del territorio con più pattuglie in divisa in borghese da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nel fine settimana. Sono state 90 le persone controllate. Un 40enne dell‘est Europa residente a Fabriano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Fermato in via Dante aveva l‘etilometro sopra quota un grammo su litro. L‘auto è stata affidata al proprietario e la patente ritirata. Un 50enne di Sassoferrato è stato denunciato perché al controllo aveva l‘etilometro sopra quota 1,4 grammi per litro. Anche in questo caso patente ritirata, auto affidata al proprietario denuncia. E poi altri deferimenti. Un trentenne di Fabriano, invece, è stato denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti. Fermato anche in questo intervento dal Radiomobile alla stazione ferroviaria di Fabriano per un controllo, è stato sottoposto alle analisi che hanno accertato la positività ai cannabinoidi. La patente è stata ritirata e l‘auto affidata al proprietario. Da ultimo non è passato inosservato un 20enne nordafricano, regolare sul territorio, segnalato alla Prefettura come assuntore. Passeggiava a piedi in centro a Fabriano quando è stato fermato. Aveva nelle tasche meno di un grammo di hashish e una canna. I controlli proseguiranno questo fine settimana da parte dei carabinieri su tutto il territorio.