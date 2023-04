Ubriachi e drogati alla guida: fioccano denunce

Ancora automobilisti fermati mentre erano alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti dopochè nei giorni scorsi erano stati beccati sotto effetto di sostanze alcuni automobilisti i quali avevano causato incidenti. Particolarmente intenso per i carabinieri della compagnia fabrianese il finesettimana pasquale che si è appena concluso. Complessivamente sono tre le patenti di guida ritirate, molte di più le persone controllate e tre le denunce. A partire da venerdì Santo i militari hanno effettuato un controllo straordinario del territorio di competenza con l’ausilio delle varie stazioni. Più pattuglie hanno prestato servizio nel centro di Fabriano in occasione della Via Crucis organizzata dalla parrocchia di San Nicolò. Presenti anche i carabinieri in alta uniforme con il capitano Mirco Marcucci.

Disposto anche un controllo coordinato nelle ore della sera e della notte, fino a Pasquetta. Per ogni turno sono state in servizio tre pattuglie in divisa ed un’aliquota in borghese. Sabato notte a Fabriano il nucleo operativo Radiomobile ha fermato per un controllo un trentenne del posto che è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,6 grammi sul litro, oltre tre volte il limite consentito per legge. Il giovane conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, per lui patente ritirata, auto sequestrata e una multa piuttosto salata Ad Arcevia nel pomeriggio, attorno alle 19, i militari hanno fermato un automobilista ventenne che appariva in evidente stato di alterazione, probabilmente non dovuta ‘solo’ alcol. È stato così portato in ospedale per gli esami relativi ad alcol e stupefacenti e il giovane è risultato positivo alla droga, in particolare alla marijuana. Il ragazzo, giovanissimo è stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti, la patente gli è stata ritirata. Il ventenne dovrà pagare una multa piuttosto salata ed è stato denunciato dai carabinieri.

Nel pomeriggio di sabato a Serra San Quirico a finire nei guai è stato un cinquantenne della provincia di Macerata: è stato sorpreso alla guida del mezzo con un etilometro superiore a 0,8 grammi sul litro: per lui è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’auto affidata al proprietario. Considerato il fenomeno preoccupante della guida in stato di alterazione e gli incidenti verificatisi nell’ultimo periodo con persone risultate positive ad alcol e droghe, i controlli continueranno incessanti anche nei prossimi giorni e settimane.

Sara Ferreri