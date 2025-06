Ubriachi e molesti non vogliono pagare il conto

Bevono, si ubriacano e poi non vogliono pagare il conto al bar. Due clienti molto molesti per i quali è dovuta intervenire la polizia. E’ successo sabato sera, in piazza del Papa. Erano le 23 quando i due 50ennei italiani, hanno iniziato ad infastidire le persone che si trovavano come loro a trascorrere una serata sui tavolini fuori dal locale. Poco a poco hanno fatto allontanare la clientela perché i loro modi, dovuti ad un eccesso nel bere, stavano diventando pericolosi. Il proprietario dell’attività ha chiamato il 112 per segnalare la loro presenza molesta e in pochi minuti è arrivata una pattuglia delle Volanti in piazza. I due dovevano pagare un conto di 150 euro ma non volevano saldare. Quando è arrivata la polizia li ha identificati ed è risultato che entrambi avevano diversi precedenti. Sono stati multati per ubriachezza molesta, perché risultati ubriachi, e sono stati allontanati dalla piazza. Al proprietario del locale è stato spiegato dagli agenti che poteva decidere di denunciare i due per i problemi arrecati e per il conto che non volevano pagare.

Dopo qualche ora la polizia è intervenuta in corso Carlo Alberto per la segnalazione di un altro ubriaco, un 30enne di origine peruviana. L’uomo, urlando e dimenandosi con fare aggressivo ha preoccupato dei passanti che hanno allertato il 112. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno visto il 30enne, alterato dall’abuso etilico, mentre inveiva nei confronti della madre e di altre persone presenti. E’ stato identificato, a suo carico ha una misura di prevenzione del questore e numerosi precedenti. I poliziotti hanno ristabilito la calma e lo hanno denunciato per il suo stato di alterazione molesto. Durante il week end il controlli della polizia hanno portato a più di 50 persone identificate e tre denunciate.

m.v.