Ubriachi gridano e si insultano. Poi minacciano i carabinieri

Ubriachi gridano e si insultano e all’arrivo dei carabinieri minacciano e inveiscono anche contro di loro: denunciati un uomo e una donna fabrianese. E’ stato un fine settimana di intensi controlli quello dei carabinieri della compagnia a Fabriano e nelle città di competenza della compagnia. Pattuglie in borghese e in divisa hanno istituito diversi posti di controllo: fermate una cinquantina di auto, identificate 95 persone, effettuati una quarantina di etilometri, tutti negativi. Un dato giudicato positivamente dalla compagnia. Numerose segnalazioni sono giunte nel tardo pomeriggio per una violenta lite verbale in strada, in centro storico, tra un uomo e una donna. La pattuglia dei carabinieri è intervenuta per dividere l’uomo di 40 anni e la donna di 30, entrambi della città della carta, probabilmente legati da un rapporto sentimentale. Erano visibilmente ubriachi e alla vista dei carabinieri hanno iniziato a minacciarli e insultarli. Sono stati denunciati per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e per oltraggio a pubblico ufficiale. A Genga stazione: una pattuglia dei carabinieri ha notato, di notte, un’automobile ferma a bordo della strada. I militari si sono fermati per controllare. All’interno c’era un ventenne gengarino sorpreso a fumare uno spinello. I carabinieri hanno proceduto a un controllo dell’auto e, all’interno del vano portaoggetti, hanno trovato mezzo grammo di hashish. Il 20enne è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. Per lui patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia.