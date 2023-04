Ubriachi: patenti ritirate e anche auto sequestrate

Controlli sulle strade, numerose le sanzioni emesse dai carabinieri durante il week-end. Quello degli ubriachi alla guida è un fenomeno sempre più diffuso e sono in aumento le sanzioni e i ritiri di patente da parte delle forze dell’ordine. A finire nei guai un 20enne e un 38enne residenti a Castellone di Suasa e Corinaldo. I due sono stati controllati mentre viaggiavano a bordo delle loro auto e avevano un tasso superiore a quello consentito. Entrambi superavano di poco il valore limite (0.50 grlt): nei confronti del ventenne, neopatentato, è scattata una sanzione di 724 euro, mentre per il 38enne, oltre a 543 euro di multa è scattato il ritiro della patente. Un 41enne residente in città è stato invece sorpreso, mentre si trovava alla guida della sua auto, con un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito: all’uomo è stata ritirata la patente di guida e l’auto. Stretta da parte della polizia municipale per chi usa il cellulare alla guida, anche nei giorni scorsi sono stati numerosi i controlli che hanno interessato diverse arterie della città.