Ubriachi pretendono da bere e minacciano di morte il barista. Resistenza: arrestati due africani

Ubriachi pretendono bevande alcoliche e al rifiuto del barista lo minacciano di morte. È accaduto la notte scorsa all’interno di un bar di via Flaminia. Due di loro, di origine camerunense di circa 30 e 40 anni, con diversi precedenti, sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale collocati e agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria. I poliziotti intervenuti dopo la segnalazione di una situazione che poteva degenerare hanno invitato gli uomini a lasciare il locale per identificarli e ricostruire l’accaduto. All’esterno del locale però gli uomini hanno reagito nei confronti degli operatori aggredendoli verbalmente e si sono opposti alla richiesta di esibizione dei documenti. Dopo vari tentativi di mediazione, ai due che continuavano a rifiutarsi di farsi identificare, è stato chiesto di salire a bordo dell’auto di servizio per procedere ad una compiuta identificazione presso gli uffici della Questura. A quel punto si avvicinavano altri connazionali che provavano a strattonare i poliziotti. Vista la situazione i due venivano condotti immediatamente in Questura. Nelle prossime ore il Questore valuterà l’applicazione di idonee misure di prevenzione nei confronti dei due soggetti.