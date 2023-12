Ubriachi scatenano il caos in un bar di via Piave ad Ancona

Ancona, 9 dicembre 2023 – Panico in centro: tre giovani tentano di sfasciare il locale e aggrediscono il barista. Scene da film in via Piave, nel cuore del rione Adriatico. È accaduto ieri (8 dicembre), verso le 20.30. I tre, tutti peruviani dell’età di 20 anni, si sono scagliato contro il barista che aveva chiesto il conto. Il gruppo si era presentato nel locale attorno l’ora di cena. Si sono seduti come dei normali avventori e poi avrebbero cominciato a bere. “Ehi, ne vogliamo ancora – avrebbero detto al titolare del negozio – Dai su, portaci le birre”. Il barista in un primo momento avrebbe acconsentito, il gruppo sembrava ancora lucido, ma poi – temendo non pagasse il conto – gli avrebbe intimato lo stop.

Apriti cielo, i tre sono diventati una furia. Hanno aggredito il barista, ferendolo alla mano con una bottiglia di vetro e sarebbero scappati senza pagare. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente: mentre la polizia si metteva sulle tracce dei tre, intercettati in piazza Cavour, il 118 stabilizzava il negoziante.

Uno di loro, in particolare, avrebbe inveito contro gli agenti. Che l’hanno caricato sulla volante e portato in questura. Cesare Capocasa, il numero uno della polizia dorica, ha emesso un Dacur di un anno. Per l’ubriaco molesto che ha aggredito i poliziotti, anche una querela per oltraggio a pubblico ufficiale, insolvenza fraudolenta, minacce e lesioni.