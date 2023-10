Ubriaco aggredisce il titolare:: "Mi hai rubato gli occhiali"

Beve troppo poi se la prende con il titolare del bar accusandolo di avergli rubato gli occhiali da vista. Momenti di tensioni ieri pomeriggio, al Maxi Bar di via Maggini dove è dovuta intervenire la polizia. La segnalazione risale alle 18. A chiamare il 112 è stato il titolare, alle prese con il cliente, un rumeno di 60 anni, entrato nell’esercizio pubblico già barcollante e poco lucido. Il cliente aveva già una sbronza galoppante e non voleva andarsene dal locale. Era convinto che il barista gli avesse preso gli occhiali da vista ma nessuno dei presenti al bar lo aveva visto entrare con gli occhiali. Appena il titolare ha detto la parola polizia il rumeno è uscito e si è nascosto tra i cespugli che circondano il perimetro dell’ex Crass, proprio davanti al Maxi Bar, in via Colombo. I poliziotti lo hanno trovato lì fuori quando sono arrivati e hanno tentato a più riprese di calmare il rumeno che provava a riavvicinarsi al barista con fare minaccioso, per aggredirlo. Gli agenti si sono messi davanti e lo straniero ha tentato di colpire anche loro. Alla fine è stato portato via a bordo della volante.