Ubriaco al volante si schianta È senza patente: arrestato

Ubriaco al volante, esce di strada, cappotta e si rifiuta di mostrare i documenti ai carabinieri: 40enne falconarese arrestato poco dopo. Il rocambolesco incidente lungo via del Tesoro ieri mattina a pochi minuti dalle 7. Accompagnato in caserma dopo l’alcoltest, i militari hanno scoperto che la patente gli era stata ritirata proprio perché, in un precedente episodio, era stato trovato in stato di ebbrezza alla guida. Ad allertare il numero unico di emergenza 112 i residenti svegliati dal boato. Sul posto i carabinieri del nucleo Radiomobile di Ancona. All’arrivo i militari hanno chiesto i documenti al 40enne falconarese ma lui ha cominciato a gridare e dare in escandescenze al punto che sul posto sono dovute intervenire anche altre due volanti per contenere la furia dell’uomo. Sottoposto ad alcoltest è stato trovato positivo: aveva un tasso superiore di quasi quattro volte il limite consentito (1,9 grammi litro). Si rifiutava di esibire patente e documento d’identità ed è stato quindi portato in caserma per gli accertamenti di rito. Qui i militari hanno scoperto che la patente gli era stata ritirata poco tempo prima, sempre perché era stato trovato ubriaco alla guida. Una volta in caserma l’uomo ha continuato a dare in escandescenze al punto che sono stati allertati i sanitari. Un’ambulanza della Croce Rossa è arrivata poco dopo in caserma e il falconarese è stato scortato in ospedale. Terminati gli accertamenti l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Oggi comparirà davanti al giudice per la direttissima.