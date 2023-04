Ubriaco alla guida già di mattina: denuncia e ritiro della patente

Ubriaco alla guida già alle 10 del mattino: denunciato 30enne fabrianese. È solo uno degli esiti dei controlli messi in campo dalla compagnia carabinieri nelle ultime ore. In via Casoli, i militari del nucleo Radiomobile hanno fermato più mezzi. In particolare l’automobilista trentenne del posto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Aveva l’etilometro sopra 1,2 grammi sul litro. Per lui è scattato anche il ritiro della patente e l’auto è stata affidata al proprietario. Un altro trentenne si era invece dimenticato i documenti a casa, e quando la pattuglia, nel corso dei controlli, lo ha fermato in centro a Fabriano, ha fornito false generalità. L’uomo, nato in Marocco e residente fuori regione, è stato denunciato per falsa attestazione di identità. E’ l’esito dell’ultimo controllo effettuato in questi giorni, di primo mattino, dai carabinieri della compagnia di Fabriano in centro. La pattuglia ha notato un uomo che passeggiava con fare sospetto. È stato fermato. Ai militari ha riferito di aver lasciato i documenti a casa e ha fornito le proprie generalità senza mostrare nessun documento. La pattuglia, di conseguenza, lo ha portato in caserma per prendere le impronte. Così i carabinieri sono risaliti alla vera identità dell’uomo. Il giovane è stato denunciato. E’ già noto alle forze dell’ordine, regolare sul territorio, disoccupato. I controlli della compagnia proseguiranno costanti nei prossimi giorni, soprattutto in ottica preventiva e a garanzia della sicurezza stradale.

sa. fe.