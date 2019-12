Senigallia (Ancona), 9 dicembre 2019 - Giovane si mette sui binari all’altezza della stazione ferroviaria e subito scatta l’allarme: alcuni passanti vedono la scena e chiamano i carabinieri che arrivano subito sul posto. Un 18enne senigalliese è stato quindi identificato alle tre di sabato notte dai carabinieri, a seguito di un episodio che è stato segnalato ai militari da alcuni passanti.

Forse una bravata, o semplicemente una leggerezza quella messa in atto dal 18enne che si è seduto sui binari, davanti ad alcuni suoi amici. L’episodio è stato anche ripreso con i cellulari da altri ragazzi che si trovavano in stazione in attesa di un treno che li riportasse a casa dopo avere trascorso, sulla spiaggia di velluto, una serata all’insegna del divertimento.

La foto che hanno fatto il giro del web ritrae due ragazzi, ma quello identificato dai militari e indicati da alcuni testimoni al loro arrivo in stazione, è un 18enne che è stato trovato in preda ai fumi dell’alcool dopo la notte di baldoria. Il giovane è stato raggiunto dai carabinieri nel sottopasso, al momento non è stata sporta alcuna denuncia nei suoi confronti.

Una bravata che però poteva trasformarsi in tragedia anche tenendo conto dello stato di alterazione psico fisica in cui si trovava il 18enne. Quella di sabato non è la prima volta che i militari si trovano alle prese con ubriachi che scendono nei binari della stazione ferroviaria.

s. s.