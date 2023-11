Ubriaco distrugge gli specchietti delle auto in sosta

Completamente ubriaco, distrugge specchietti e tergicristalli delle auto in sosta sotto la sua abitazione in centro storico, perché lo ’infastidivano’. Qualcuno allerta la polizia, che interviene, ma non trova più l’uomo sul posto. Avviate le indagini, gli agenti del commissariato in poco tempo trovano il danneggiatore seriale, 44enne, lo sanzionano e denunciano. I fatti sono avvenuti verso le 21.30 di sabato, quando è arrivata una telefonata al 112: un cittadino avvisava della presenza di un individuo sospetto che danneggiava le auto in sosta. Una volta sul posto gli agenti, non trovando più la persona segnalata, hanno acquisito informazioni utili a risalire all’uomo, che infatti è stato rintracciato di lì a poco in casa. Blaterando frasi senza senso, sintomatiche dello stato di ubriachezza in cui versava, è stato prelevato per gli accertamenti. Insieme all’uomo i poliziotti hanno verificato come tre auto fossero state danneggiate poco prima per futili motivi, ovvero il fastidio per il fatto che fossero parcheggiate lì. L’uomo è stato denunciato per il danneggiamento aggravato e inoltre sanzionato per l’ubriachezza molesta.