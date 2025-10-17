Ubriaco distrugge l’ambulanza e picchia i due volontari

Il soccorso al cliente di un pub, vittima di una pesante ubriacatura, era finito male per due componenti dell’equipaggio e per la stessa ambulanza che doveva trasportare il paziente in ospedale.

Due soccorritori erano stati picchiati dall’ubriaco, e il mezzo di soccorso era stato seriamente danneggiato. L’episodio non è rimasto impunito perché ieri il tribunale di Ancona ha condannato il paziente, un 41enne di origine rom, residente a Falconara.

Il giudice Roberto Evangelisti ha inflitto una pena di sei mesi per danneggiamento aggravato dell’ambulanza, un mezzo della Croce Verde di Jesi, costato diverse migliaia di euro.

L’imputato, difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga, era accusato anche di lesioni personali nei confronti dell’autista e dell’addetta alla barella dell’ambulanza, moglie e marito, che però hanno deciso di rimettere la querela. Per questa accusa quindi il giudice si è dovuto esprimere con un "non doversi procedere". L’episodio incriminato risale al 9 febbraio del 2022 ed era avvenuto a Camerata Picena. Erano da poco passate le 21 quando l’ambulanza della Croce Verde era stata mandata dalla centrale 118 in soccorso a una persona ubriaca e ferita alle mani. Così era arrivata la richiesta di soccorso fatta da un richiedente, che si trovava in zona e aveva notato il soggetto sbandare e sanguinare. Quando i due volontari sono arrivati sul posto – l’autista è un 40enne e la soccorritrice una 30enne – c’erano anche i carabinieri, che avevano fatto salire l’ubriaco, molto agitato, sull’ambulanza. L’uomo era stato medicato alle mani, ma poco dopo ha avuto una reazione violenta e incontrollabile. Aveva preso con forza una seggiolina per cardiopatici agganciata alla parete, e l’aveva staccata dai supporti danneggiando il pannello di sicurezza. Nell’azione aveva colpito i due soccorritori, che erano finiti poi in ospedale con dieci giorni di prognosi ciascuno. Entrambi avevano sporto denuncia ai carabinieri. La dinamica era stata spiegata in aula dall’autista dell’ambulanza, in una udienza fatta a febbraio scorso. Sempre l’autista, presidente dell’associazione volontari Croce Verde, aveva già manifestato la volontà di ritirare la denuncia, come aveva già fatto anche l’altra parte offesa. Per i danneggiamenti, essendo aggravati perché si trattava di un mezzo pubblico ad utilizzo sanitario, il procedimento è andato avanti d’ufficio.

Marina Verdenelli