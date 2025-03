Ubriaco e con turbercolosi. Fugge ai sanitari prima di entrare in ospedale

Arriva alla stazione di Ancona ubriaco e affetto da tubercolosi: scatta la richiesta di soccorso della Polfer e sul posto arriva la Croce gialla. L’uomo, straniero di 52 anni, dovrebbe andare a Torrette ma l’ospedale ha chiuso i codici non urgenti e viene quindi dirottato a Senigallia. Prima dell’arrivo al nosocomio, lungo la complanare, il 52enne ha dato in escandescenza e una volta arrivati di fronte all’ospedale di Senigallia l’uomo è scappato verso via Rossini sotto gli occhi della gente sorpresa con personale munito di dispotivi di protezione.

Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un 24enne di Pesaro, colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, a seguito di due condanne definitive riportate a fine 2024 per vari episodi di atti persecutori ed estorsioni commessi a Pesaro. I fatti risalgono al 2018, nei confronti dell’anziana madre con cui allora conviveva e per possesso abusivo di armi commesso nel gennaio 2020 ad Urbino. In conseguenza del cumulo di pene il pesarese dovrà quindi scontare complessivamente 2 anni e 11 mesi di reclusione in carcere. Il 24enne è stato rintracciato dai carabinieri, dove si era recentemente trasferito anche perché colpito da un foglio di via obbligatorio nel comune di Pesaro. Dopo la notifica del provvedimento di cattura è stato quindi tradotto a Montacuto.