Ubriaco e molesto: arriva la polizia

Ubriaco e anche molesto. Nel pomeriggio di ieri, su richiesta della Sala operativa, un equipaggio della Squadra Volanti della polizia andava in Piazza Cavour per dare ausilio al personale sanitario che cercava di intervenire su un uomo, ubriaco e con atteggiamenti molesti. Sul posto, gli agenti tentavano di ripristinare la calma e consentire l’attività dei sanitari. L’uomo, identificato in un cittadino marocchino di 38 anni, risultava non in regola con i documenti per la permanenza sul territorio nazionale e veniva invitato, ai sensi art. 15 Tulps a presentarsi al locale Ufficio Immigrazione al fine di regolarizzare la sua posizione.