Ubriaco e molesto in un locale: scatta il Daspo

Molestie in un’attività commerciale, interviene la polizia. È successo martedì pomeriggio quando una pattuglia della questura dorica è intervenuta nella zona del quartiere Piano San Lazzaro dopo la segnalazione ricevuta sulla presenza di persona molesta nei confronti della clientela di un esercizio commerciale. Poco dopo le 14.30, su disposizione della sala operativa, una volante della questura di Ancona è stata mandata in corso Carlo Alberto.

Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno preso contatti con la titolare dell’attività commerciale che aveva richiesto l’intervento, e, su sua indicazione, sono riusciti a rintracciare l’uomo che fino a poco prima aveva disturbato i clienti. Una volta rintracciato il soggetto, gli agenti hanno scoperto che lo stesso era privo di documenti personali. Considerato il suo stato psicofisico, evidentemente alterato a causa dell’abuso di sostanze alcoliche e la mancata esibizione di un documento d’identità, l’uomo è stato accompagnato negli uffici di via Gervasoni per gli accertamenti del caso. A seguito di approfonditi controlli, l’uomo, un trentenne di origini somale, è stato denunciato per inottemperanza al Daspo urbano, della durata di un anno, emesso nei suoi confronti dallo stesso questore di Ancona in riferimento alle aree urbane di corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno e per violazione dell’obbligo di esibire un documento in quanto straniero, nonché deferito all’Autorità amministrativa per il suo stato di ubriachezza molesta.