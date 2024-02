Ubriaco fradicio molestava i clienti del bar: Daspo urbano

Ubriaco fradicio infastidiva i passanti e gli avventori di un bar gridando loro contro: arriva il Daspo urbano del questore di Ancona, Cesare Capocasa (foto) su proposta del comando stazione carabinieri, nei confronti di un 60enne italiano.

L’uomo, già noto ai poliziotti, era stato già denunciato in passato per delitti contro la pubblica amministrazione e per la violazione delle norme concernenti la prevenzione dell’alcolismo.

La misura di prevenzione è scattata per la reiterazione di alcuni episodi che hanno ingenerato forte senso di insicurezza e timore nei cittadini.

Il 60enne era nei pressi di un locale chiaravallese, ubriaco, quando ha iniziato a creare momenti di tensione dopo aver infastidito e poi aggredito verbalmente gli avventori del bar e alcuni passanti che lì si trovavano per caso, urlando nei loro confronti.

Anche dopo l’immediato intervento delle forze dell’ordine, il 60enne aveva mantenuto un atteggiamento minaccioso e provocatorio, rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

Per un anno, non potrà accedere in quel locale e in quelli vicini.

Sara Ferreri