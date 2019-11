Senigallia, 25 novembre 2019 - Sabato sera agitato sulle strade del senigalliese. I carabinieri della Compagnia, coordinati dal capitano Francesca Romana Ruberto, durante i controlli hanno notato a Cesano un’auto che procedeva a zig zag ed è andata a sbattere contro un palo della segnaletica stradale, scappando senza verificare il danno provocato. I carabinieri hanno rintracciato l’auto sulla Arceviese.

Alla guida c’era una una 44enne di Mondolfo, che è risultata avere un tasso alcolemico pari a 2,20 g/l. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e le è stata ritirata la patente. Ma la nottata brava non è finita qui.

I militari hanno avuto a che fare anche con un giovane senigalliese, classe ’92. Il giovane è stato notato, a bordo della propria auto, in zona Ciarnin, a velocità elevata e per questo è stato fermato e multato per guida pericolosa. Dopo un paio di ore è stato nuovamente individuato sul lungomare Alighieri, che procedeva ancora ad alta velocità, e per lui è arrivata la seconda multa e stavolta gli sono stati sottratti anche altri 5 punti sulla patente. Poco più tardi è stato fermato per la terza volta sempre sul lungomare, dove aveva eseguito un sorpasso in un tratto di strada in cui quella manovra è vietata. Per il 27enne è arrivata la terza multa, per un totale di 212 euro e 8 punti dalla patente.