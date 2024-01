Ubriaco infastidisce i clienti e anche i baristi: arriva la polizia

Voleva da bere quando era già visivamente sbronzo. Non ricevendo appoggio dai locali della piazza, che rifiutavano di dare altro alcol all’uomo, ha pesanto bene di iniziare a infastidire sia la clientela ma anche i baristi che stavano lavorando.

Alla fine è dovuta intervenire la polizia, sabato sera, in piazza del Papa, per placare un 30enne ecuadoregno.

L’uomo, che presentava degli evidenti problemi di alterazione psicofisica e anche con difficoltà a camminare, è entrato nei locali creando problemi.

Erano le 22 e in piazza è intervenuta una pattuglia della polizia. Il 30enne è stato identificato e denunciato per ubriachezza molesta. La polizia lo ha poi affidato alle cure sanitarie della Croce Gialla.

Nel fine settimana, durante i controlli della polizia, sono state identificate 25 persone, di cui 11 con precedenti giudiziari. Anche gli esercizi commerciali sono stati oggetti di controlli specifici ma nessuna irregolarità è stata riscontrata.

In merito ai controlli stradali, relativi ai veicoli in transito, si no state fatte due multe per violazione del codice della strada. I due proprietari delle auto non avevano l’assicurazione del veicolo, scaduta da diversi mesi. Durante un controllo nel centro città un ventenne di origine tunisina, alla vista dei poliziotti, ha cercato di nascondersi tra alcune vetture in sosta nella speranza di non essere intercettato. I poliziotti però lo hanno raggiunto e controllato.

È stato identificato. Aveva un provvedimento per lasciare l’Italia ma non lo aveva rispettato. È stato portato in questura e denunciato. Un 30enne tunisino, fermato anche lui per controllo, è stato trovato con quasi 3 grammi di hashish, anche lui denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

ma. ver.