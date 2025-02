Ubriaco minaccia i passanti e picchia agenti

Minaccia i passanti con una bottiglia di vetro in mano, davanti al teatro delle Muse, e all’arrivo della polizia picchia gli agenti e viene arrestato. E’ successo sabato sera, in piazza della Repubblica. Al 112 sono arrivate diverse telefonate da parte di cittadini che preoccupati segnalavano al presenza di un uomo, carnagione scura, che brandiva una bottiglia intimorendo gli avventori dei locali pubblici in zona. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti e il molestatore all’inizio sembrava volesse collaborare con la polizia. Quando gli agenti però si sono avvicinati per identificarlo, l’uomo, 35 anni, senegalese, li ha presi a calci, pugni e gomitate. Lo straniero era lo stesso che la settimana scorsa aveva tentato di buttarsi sotto le auto in corsa, al Piano, in corso Carlo Alberto e aveva morso un carabiniere durante un altro intervento, al porto, vicino alla banchina Nazario Sauro. Per questo ultimo episodio era stato denunciato a piede libero per resistenza, lesioni e ubriachezza molesta.

I poliziotti lo hanno immobilizzato e portato in questura arrestandolo per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri mattina è stato portato in tribunale dove la giudice Paola Moscaroli ha convalidato l’arresto con il divieto di dimora in tutta la provincia di Ancona. E’ stato dato anche il nullaosta per l’espulsione. Il questore gli ha notificato il foglio di via obbligatorio da Ancona fino al 2029. Nell’udienza di convalida era difeso dall’avvocato Giulia Remia.

m.v.