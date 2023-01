Ubriaco mostra intenti suicidi: va in ospedale

Momenti di paura ieri pomeriggio a Belvedere Ostrense dove un uomo, in preda ai fumi dell’alcool ha mostrato intenti suicidi allo stadio del piccolo comune. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno cercato di riportare la situazione alla normalità. In soccorso dell’uomo, in preda ai fumi dell’alcool, è arrivata anche un’ambulanza che lo ha trasferito in ospedale per sottoporlo ad accertamenti.

A richiedere l’intervento dei militari sono stati alcuni residenti che hanno notato movimento, in un orario insolito, allo stadio. L’uomo non ha saputo fornire un valido motivo riguardo alla decisone di mettere fine alla sua vita, ha solo dichiarato di essere stanco di vivere e altre frasi fatte, probabilmente dovute all’alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Nella tarda mattinata di domenica una donna è stata tratta in salvo da un passante che stava passeggiando sulla spiaggia, dopo essere entrata in acqua con l’intento di farla finita. La donna aveva già in passato tentato di togliersi la vita, ma anche allora era stata tratta in salvo. A sventare il suicidio di un uomo alcune settimane fa sono stati i poliziotti che sono intervenuti in tempo prima che la facesse finita gettandosi nel porto canale.