Ubriaco, per le vie di Castelferretti armato con una pistola a gas

Vagava ubriaco e con una pistola a gas per le vie di Castelferretti, alimentando la preoccupazione negli abitanti del paesello: denunciato un ventenne del posto per i reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in luogo pubblico e procurato allarme. È accaduto nella serata di domenica. Il giovane è stato intercettato e deferito all’autorità giudiziaria dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che sono intervenuti dietro la segnalazione di un privato cittadino. Alla vista dei militari dell’Arma, il ragazzo si è dato ad una precipitosa fuga a piedi, per poi essere rincorso e bloccato non troppo distante dal luogo dove si trovava.

Nel frattempo, lungo il tragitto, aveva abbandonato su un muretto una pistola a gas, priva di tappo rosso, poi sottoposta a sequestro penale da parte degli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito.

Nei minuti precedenti all’intervento dei carabinieri, il ventenne aveva suonato alla porta di un’abitazione, mostrando la sua pistola.

Successivamente, probabilmente alterato dall’abuso di alcol, ha iniziato a creare scompiglio e allarmismo tra le persone intente a passeggiare nelle strade della popolosa frazione falconarese. Ci hanno pensato i militari, già impegnati nel presidio del territorio in occasione della giornata festiva della domenica, a porre fine alla sua bravata ed il giovane ha terminato la serata con una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Ma senza quella pistola.