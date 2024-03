Ubriaco prende a calci e pugni un’auto: scatta la doppia denuncia per un 32enne

Parcheggia l’auto in centro e un ubriaco inizia a prenderla a calci. È successo mercoledì notte, in corso Amendola. Attorno all’1 sono arrivate diverse telefonate al 112 per un gran trambusto nella zona limitrofa al viale. I residenti segnalavano ragazzini intenti a danneggiare auto. In realtà un 40enne si è trovato un 32enne che inseguiva dei ragazzini in stato alterato. Arrivato alla sua altezza si è scagliato contro la vettura danneggiandola. L’intervento della polizia ha riportato l’uomo alla calma. Il 32enne è stato denunciato per danneggiamento e multato per ubriachezza molesta. Durante le operazioni di polizia l’uomo si è agitato di nuovo ed è stato necessario un trasporto in ospedale per le cure.