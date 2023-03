Ubriaco, reagisce ai controlli: denunciato

È stato sanzionato per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne residente in Lombardia che, mercoledì pomeriggio è stato sottoposto a controllo dagli agenti mentre si trovava in prossimità di un locale in piazza Saffi. Il giovane era in compagnia di un amico 24enne senigalliese, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo si è irritato al momento del controllo e, palesando il fatto di provenire dal nord, ha chiesto di non essere sottoposto alla verifica di polizia, rifiutando anche di farsi identificare, il tutto offendendo, in modo ripetuto, con vari epiteti gli operatori. Il suo amico ha cercato di calmarlo, ma senza risultato: nonostante la presenza di diverse persone il 24enne ha continuato a rivolgersi in modo aggressivo nei confronti degli agenti. Inoltre, proprio a causa dello stato di alterazione, dovuto all’abuso di alcool, in cui versava, alternava momenti di aggressività a momenti di pacatezza. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta e nei suoi confronti sono sono state avviate le procedure per l’applicazione della misura di Prevenzione personale del divieto di ritorno sul territorio del comune di Senigallia.