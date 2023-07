Ubriaco sale sullo scooter: fermato Finisce nei guai anche il barista

Esce dal bar barcollante con una birra in mano e sale su uno scooter: nei guai lui e il barista che gli ha somministrato alcolici. Nell’ambito dei controlli disposti dal questore Cesare Capocasa, i poliziotti del commissariato cittadino hanno effettuato una serie di verifiche in centro. All’interno di un bar hanno notato un 40enne che, bottiglia in mano, saliva in sella al suo scooter. I poliziotti lo hanno fermato, constatando la sua difficoltà nel camminare e un alito dal forte odore alcolico. L’uomo ha subito dichiarato di aver comprato una bottiglia nel locale (mostrando anche lo scontrino), ma alla richiesta di sottoporsi al test dell’etilometro non ne ha voluto sapere. Così per lui è scattato il ritiro della patente per sei mesi e una sanzione che va dagli 800 e ai 3.200 euro con possibilità dell’arresto fino a sei mesi per non essersi sottoposto all’alcoltest. Lo scooter è stato sequestrato e affidato in custodia a una carrozzeria autorizzata.

Poi i poliziotti hanno identificato il barista addetto alla vendita presente in quel momento all’interno del bar. Il barista, indiziato per aver ceduto una bevanda alcolica a una persona ubriaca, è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Se verrà giudicato colpevole, la condanna oltre alla pena che arriva anche all’arresto, comporterà la sospensione della licenza. Durante i controlli, all’interno di un altro locale, la polizia ha identificato due persone con precedenti per reati contro il patrimonio: due uomini provenienti da un Comune vicino e la loro posizione verrà vagliata al fine della emissione di un foglio di via obbligatorio da Fabriano.