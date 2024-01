Ubriaco, si barrica nell’auto per evitare i controlli

I carabinieri lo fermano lo vedono su di giri, gli chiedono di soffiare sull’etilometro, lui si rifiuta, si barrica in auto chiudendo le serrature, minacciando e inveendo contro i militari: doppia denuncia per un trentenne. Sono tre, solo per restare alle ultime ore, le denunce da parte dei carabinieri ad altrettante persone nell’ambito dei controlli del fine settimana a Fabriano. Un servizio che ha visto coinvolti militari in divisa e in borghese. In particolare, a mettere in campo i controlli sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Controlli volti al contrasto del consumo e dell’abuso di sostanze stupefacenti e alcol alla guida per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera. Il curioso episodio è avvenuto nel finesettimana in centro storico dopo le 2 di notte quando i militari hanno fermato un’automobile guidata da un nordafricano 30enne, in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma già noto alle forze dell’ordine. Il trentenne era in evidente stato di ebbrezza ed è stato così invitato dai militari a sottoporsi all’esame dell’etilometro.

Il 30enne però capito che stava rischiando di non poter più guidare e di vedersi sequestrare anche l’auto, non solo si è rifiutato di farlo, ma si è anche chiuso all’interno della propria auto, cominciando a inveire e insultare i carabinieri. Questi ultimi lo hanno invitato più volte ad uscire dal mezzo, spiegandogli le conseguenze penali a cui sarebbe andato incontro. Il rifiuto a sottoporsi ad alcoltest, su richiesta delle forze dell’ordine, infatti è assimilabile al reato di guida in stato di ebbrezza nella sua connotazione più grave. Dopo lunghi minuti, i militari sono riusciti a convincerlo a sbloccare le portiere e così il 30enne è uscito dall’abitacolo.

Ma questo non gli ha evitato ladoppia denuncia: per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test e per resistenza a pubblico ufficiale. La patente gli è stata ritirata e l’auto sequestrata. Ma non è tutto perché in piena notte, i militari hanno fermato in via Dante un’auto guidata da un fabrianese 40enne. Sottoposto al test dell’etilometro per lui la concentrazione di alcol nel sangue era superiore a un grammo su litro, oltre due volte il limite massimo consentito dalla legge. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e l’auto affidata a persona di fiducia. Stessa sorte per un 50enne di Fabriano fermato e controllato nel quartiere di Santa Maria. Per lui l’alcoltest ha fornito il dato di 1,5 grammi /litro, oltre tre volte il limite consentito per legge. Anche per lui denuncia, patente ritirata e auto sequestrata.

Sara Ferreri