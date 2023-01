Ubriaco soccorso in piena notte dal 118

La Croce Gialla, il 118 e le volanti della polizia hanno soccorso l’altra notte un uomo completamente ubriaco in piazza Cavour. Il 34enne dava evidenti segni di agitazione dovuti al troppo alcol ingurgitato. Motivo per cui i sanitari lo hanno accompagnato in Questura dove è stato identificato. Nel corso della serata l’uomo era stato già notato sempre in piazza Cavour in compagnia di una donna, probabilmente anche lei su di giri per colpa dell’alcol, mentre entrambi importunavano delle persone ferme a chiacchierare su una delle panchine della piazza.

La donna in questione è la stessa che il giorno prima aveva dato spettacolo sempre in piazza Cavour sfoderando un coltello da cucina verso il volto di un’altra donna dopo un litigio che era inizio a piazza Pertini. Le due, sempre per colpa dell’alcol, si erano affrontate a viso aperto e inseguite fino a piazza Cavour dove il duello rusticano si è sfiorato per poco. A dividerle erano stati i carabinieri che avevano poi denunciato la donna trovata in possesso del coltello.