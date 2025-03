Ubriaco soccorso in strada nella notte: si scaglia contro il personale sanitario

Due ubriachi sono stati soccorsi nella notte dalla Croce Gialla. Il primo, 52 anni, era in mezzo alla strada in via Flaminia. E’ stato notato da dei passanti che camminava ciondolando e non si reggeva più in piedi. Era un pericolo per gli automobilisti di passaggio che hanno chiamato il 112. L’uomo, nordafricano, è stato caricato a bordo dell’ambulanza ma ha dato parecchi problemi al personale sanitario. Una volta arrivato all’ospedale di Torrette si è scagliato contro il personale dell’equipaggio ed è stato bloccato dalle guardie giurate che prestano servizio in pronto soccorso prima che facesse del male a qualcuno. A dare una mano per fermarlo sono stati anche dei poliziotti della penitenziaria che erano a Torrette per un altro servizio. Poco dopo la Croce Gialla è intervenuta anche in via Lauro Rossi, al Piano, per un altro ubriaco, un 40enne romeno.