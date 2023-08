Ubriaco steso nel vagone: scatta l’avviso orale

Palesemente ubriaco, ha pensato bene di stendersi in prossimità della porta di uscita di un vagone, impedendo ai passeggeri di salire e scendere dal treno e provocando, quindi, un ritardo di mezz’ora alla partenza del convoglio. Dopo l’arrivo dei militari, ai quali ha peraltro fornito false generalità, si è rifiutato di alzarsi dai binari e di interrompere il suo delirio, poi stroncato con il definitivo arresto convalidato all’indomani dal giudice. Ora la misura nei confronti di quel giovane, un 33enne di Monsano, si ‘aggrava’ dopo la decisione del questore di Ancona, Cesare Capocasa di infliggergli l’avviso orale su proposta dei carabinieri della tenenza di Falconara Marittima.

I fatti si sono consumati nella serata di venerdì e il soggetto, in quell’occasione, era stato anche denunciato all’autorità giudiziaria in stato di arresto in flagranza di reato, poiché considerato responsabile di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. Nella fattispecie, l’uomo ha opposto resistenza alla forza pubblica che era intervenuta a bordo del treno Freccia Bianca proveniente da Roma e diretto a Ravenna, fermatosi per un rapido scalo a Falconara.

A bordo di una carrozza, era stata segnalata la presenza di un passeggero evidentemente alterato, in stato di ebbrezza alcolica e sdraiato a terra nei pressi della porta di uscita del vagone. Motivo per il quale i viaggiatori erano tutti bloccati: chi a salire, chi a scendere dal convoglio ferroviario. Una fase di stallo che ha provocato oltre trenta minuti di blocco al treno stesso, ovviamente impossibilitato nel riprendere la "marcia" verso l’Emilia Romagna.

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli uomini delle forze dell’ordine, il 30enne manteneva da diverso tempo un comportamento antigiuridico e stava reiterando in diversi reati, spesso associati ad una condotta violenta. Aveva infatti diversi precedenti giudiziari e condanne da parte dell’autorità giudiziaria per le violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. Per tutte queste ragioni, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha dato l’aut aut, facendogli recapitare la misura di prevenzione dell’avviso orale: il 33enne dovrà quindi necessariamente cambiare condotta di vita, altrimenti rischierà ulteriori provvedimenti restrittivi da parte della giustizia.

g.g.