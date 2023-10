Ubriaco tenta di aprire le auto

"Al parcheggio del Biroccio e del bar delle corriere si aggirava un ragazzo visibilmente in stato confusionale. Era sdraiato a terra, si è alzato barcollante e ha provato ad aprire le auto nei parcheggi forzandole". E’ la segnalazione arrivata ieri mattina all’alba alle forze dell’ordine da alcuni filottranesi. Pare che fosse in confusione per assunzione da alcol. Non è riuscito, nel suo tentativo, a forzare alcune delle auto parcheggiate considerata la sua situazione fisica, frutto di una notte brava.