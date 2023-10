Uccisa da un male. Aveva solo 39 anni

E’ stata strappata alla vita troppo presto, lasciando i suoi cari nel dolore più profondo. Proprio a loro oggi si stringe attorno tutta la comunità osimana che non si capacita della dipartita di Romina Marcotulli. La donna è scomparsa l’altra notte a soli 39 anni. Nel lutto più profondo in queste ore difficili il marito Alessandro Erbacci e le figlie Andrea Luce e Maria Luna, la sorella Bernadet e i genitori. Fino alla fine ha combattuto contro un male che l’ha portata via nel fiore dei suoi anni ma l’osimana non ha mai perso il sorriso, fino alla fine. Era una donna molto attiva, sempre dedita alla sua famiglia. Non ha fatto in tempo a viverla ancora però, le figlie e il marito, i suoi grandi amori. Proprio la famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene a coloro che parteciperanno al lutto. La salma è esposta nella casa funeraria delle onoranze Vigiani di San Biagio. Da ieri pomeriggio in tanti sono andati a piangerla. Si sono chiesti il perché, hanno abbracciato i cari e pianto con loro. La perdita è troppo grande. Anche sui social tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio che sono piovuti non appena la notizia ha raggiunto l’intera città. I funerali hanno luogo oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale della frazione di Passatempo. Dopo il rito religioso la salma proseguirà per la cremazione.