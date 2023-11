Uccisa dalla malattia a 49 anni. Osimo piange Michela Marinelli

Ha combattuto contro una malattia che alla fine non le ha lasciato scampo. Se n’è andata domenica mattina, a soli 49 anni, Michela Marinelli, mamma osimana. Lascia tre figlie e il compagno Mario, i due fratelli e la sorella. Tutta la comunità si stringe, addoloratissima, ai familiari in queste ore difficilissime. La donna aveva lavorato per anni in uno studio dentistico di Castelfidardo. Era sempre sorridente e molto professionale. La malattia era comparsa diverso tempo fa e poi era ritornata negli ultimi mesi. Ma Michela non ha mai perso il grande coraggio che la contraddistingueva, così come l’amore per la propria famiglia, che oggi la piange. Sono state tante le persone che le hanno dato l’estremo saluto nella casa funeraria "Re", dove è stata esposta la salma, così come quelle che l’hanno ricordata sui social network e hanno mandato messaggi di cordoglio ai familiari. Il funerale è stato celebrato nella sala del commiato delle stesse onoranze funebri, ieri pomeriggio, in forma laica.

