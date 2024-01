Uccise il figlio: condanna anche in Cassazione

È arrivata la condanna anche in Cassazione per Loris Pasquini, l’ex ferroviere di 75 anni che uccise il figlio Alfredo, il 29 marzo del 2021, nella frazione di Roncitelli, a Senigallia. L’uomo, con un passato nell’esercito, sparò al 26enne con una pistola calibro 9. La suprema Corte, a cui aveva fatto ricorso la difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Roberto Regni e Silvia Paoletti, mercoledì ha confermato la condanna di Appello: 22 anni di carcere, di cui 21 per l’accusa di omicidio volontario, il minimo della pena, e un anno per la detenzione illegale della pistola. I difensori erano ricorsi al terzo grado di giudizio chiedendo di ridimensionare l’accusa, non omicidio volontario, ma preterintenzionale. La richiesta, però, è stata rigettata. Pasquini, stando alle accuse, aveva in casa una pistola Beretta, con la quale ha sparato. Il delitto si era consumato nell’abitazione della frazione senigalliese, in via Sant’Antonio. Era tardo pomeriggio, quel giorno, e padre e figlio erano rientrati da un giro in auto fatto per accompagnare alla fermata del bus un amico di Alfredo, che fino a poco prima era stato a casa loro. Tra i due era scoppiato un litigio, già all’interno dell’abitacolo dell’auto, poi degenerato nel piazzale esterno dell’abitazione, in campagna, e finito all’interno del casolare, dove il giovane viveva al piano di sopra e il padre in quello di sotto. Dentro casa Pasquini il padre sparò un colpo di pistola, che ferì gravemente il 26enne all’altezza del collo. Il figlio riuscì a salire le scale, raggiungere la sua cameretta e da lì chiamare il 118 per chiedere i soccorsi, dicendo che il padre gli aveva sparato. I sanitari, seppur tempestivi, non poterono fare nulla per salvarlo. E il giovane morì dissanguato. Nelle fasi processuali, il padre ha tentato la tesi della legittima difesa, descrivendo un figlio problematico, violento, tanto che l’uomo aveva chiesto aiuto ai servizi sociali per trovare una soluzione, perché in casa c’erano continui litigi e aggressioni. La difesa chiese anche una perizia medica, per valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato, ma fu rigettata. Una perizia sullo sparo invece stabili la direzione del colpo, arrivato sulla parte alta del corpo del giovane, e non in quella bassa. La legittima difesa non fu creduta. Il 75enne, pensionato, è ancora con la misura cautelare dei domiciliari, nella sua abitazione di Roncitelli, con il braccialetto elettronico. Ha il permesso di uscire per la spesa e per effettuare pagamenti a banca e ufficio postale.