Uccise la vicina per soldi. Marinangeli resta in cella. Rigettato l’ultimo ricorso

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Maurizio Marinangeli, la premeditazione sul delitto della vicina di casa Emma Grilli rimane, quindi è confermata la pena dell’ergastolo per il cuoco ludopatico come stabilito in primo grado e in Appello. La sentenza non è più impugnabile a meno che di una revisione del processo per il quale però occorrerebbero nuove prove. La suprema corte si è pronunciata venerdì sera, con la quinta sezione penale. L’imputato era assistito dagli avvocati Emiliano Carnevali e Francesca Palma. È stato un lungo ping pong giudiziario quello dell’omicidio di Chiaravalle, avvenuto la mattina del 17 luglio del 2018, nella palazzina di via Verdi, per un furto di monili d’oro. Per la pubblica accusa Marinangeli avrebbe ucciso la vicina, 85 anni, a coltellate, in casa dell’anziana. Grilli fu trovata deceduta dal marito, rientrato nell’abitazione poco prima dell’ora di pranzo. Era in cucina, a terra, in una pozza di sangue. Il cuoco l’avrebbe derubata per avere del denaro da spendere nel gioco. Dopo due sentenze, tribunale ordinario e Appello di Ancona, la difesa era ricorsa in Cassazione che ad ottobre 2022 aveva parzialmente accolto il ricorso per la premeditazione, contestata dai legali del cuoco (hanno sempre sostenuto la sua innocenza), rinviando gli atti alla Corte di Appello di Perugia che a maggio 2023 aveva confermato la premeditazione. Così il nuovo ricorso in Cassazione che però è stato rigettato. Marinangeli è in carcere da sei anni (adesso sta a Ferrara) accusato di omicidio volontario premeditato aggravato e rapina aggravata. "Il ricorso - spiega l’avvocato Palma - era stato fatto perché a nostro avviso le motivazioni di Appello erano viziate. La Cassazione aveva in parte riconosciuto, tra le righe, nel primo rinvio, il delitto d’impeto. Per noi continua ad essere innocente". La prova che incastrerebbe il cuoco è stata sempre una gocciolina del sangue della vittima trovata dagli accertamenti dei carabinieri del Ris su una scarpa di Marinangeli. Una traccia però da contatto con altra superficie su cui ci sarebbe stata la traccia ematica dell’anziana. Quella mattina il ludopatico ero sceso da casa per gettare la spazzatura. Altro dettaglio a suo sfavore l’aver rivenduto i monili della donna, ancora sporchi di sangue, in un compro oro di Falconara. Su questo punto l’imputato aveva sostenuto che era stato un certo Tony a darglieli per rivenderli che indicò Marinangeli per quelle dichiarazioni ritenute false.

Marina Verdenelli