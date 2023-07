Uccise l’amico a Fabriano: ecco la perizia psichiatrica

Inizierà il 22 agosto la perizia psichiatrica che dovrà stabilire se Alessandra Galea sia affetta o meno da un vizio di mente. L’incarico è stato affidato ieri allo psichiatra Luciano Secchiaroli. Il professionista si è preso sessanta giorni di tempo per concludere l’accertamento sulla donna accusata di aver ucciso l’amico con cui conviveva da due anni, Fausto Baldoni, 63 anni. Il delitto si è consumato nell’abitazione dell’uomo, in via Castelli 56, il 3 giugno scorso. Secchiaroli è stato già autorizzato ad effettuare le visite all’indagata in carcere, a Pesaro, dove Galea, 49 anni, è rinchiusa con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. Lo psichiatra dovrà valutare se la principale accusata del delitto era in grado di intendere e di volere al momento del fatto, se lo sia tuttora in modo da poter stare a giudizio e dovrà valutare anche l’eventuale pericolosità sociale. Nella sua famiglia c’è un precedente di infermità mentale, la sorella gemella, Consuelo, prosciolta dopo aver ucciso, nel 2014, sempre a Fabriano, la madre a colpi di una pistola giocattolo.