Uccise l’amico con 12 coltellate. Vizio totale di mente: Rossetti assolto

Incapace di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte di Assise di Appello ribalta il verdetto dei giudici di primo grado e ieri ha assolto Mattia Rossetti dal delitto del Pinocchio per totale vizio di mente. II 29enne ha ucciso con 12 coltellate il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, ex compagno di scuola, l’8 dicembre del 2020. Vista la pericolosità sociale la Corte, presieduta dal giudice Giovanni Trerè, ha disposto il trasferimento di Rossetti in una Rems, una struttura sanitaria di accoglienza per autori di reato affetti da disturbi mentali, per un minimo di 20 anni. Nessuna libertà per lui ma piuttosto un lungo periodo di cura mentale durante il quale rimarrà sempre dentro quattro mura. Prima di compiere l’omicidio, attendendo la vittima sotto casa, il 29enne aveva postato sui social un video delirante in cui accusava il 26enne dei suoi fallimenti nella vita. Una accusa del tutto infondata. La sentenza di assoluzione di ieri ha accolto in pieno la perizia psichiatrica che la Corte di Assise di Appello aveva fatto fare sull’imputato, la quarta dopo quelle disposte già nel processo di primo grado da parte della pubblica accusa, della difesa e dei giudici. La perizia nel processo di secondo grado ha rilevato la completa incapace di intendere e di volere di Rossetti e la condizione delirante come causa dell’omicidio. Lo psichiatra Michele Sanza, specialista dell’ospedale di Cesena, lo aveva spiegato in una precedente udienza, relazionando in aula: "Il meccanismo delirante di Rossetti ha condizionato il comportamento e lo ha portato al delitto, la capacità di intendere era del tutto scemata". Prima che la Corte si ritirasse per la camera di consiglio, durata tre ore, ha suscitato momenti di tensione tra i familiari della vittima, ieri presenti in aula, la richiesta in subordine ad una eventuale non condanna fatta dal procuratore generale Roberto Rossi che aveva chiesto il collocamento di Rossetti in Rems, come prospettiva di una alternativa al carcere. A sentenza letta i familiari hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Ad assistere alla lettura del dispositivo c’era anche l’imputato, tradotto dalla polizia penitenziaria in Corte di Appello dal carcere di Montacuto dove è detenuto. In primo grado Rossetti era stato condannato a 20 anni di carcere e 5 di Rems C’era stato uno scontro tra perizie. Quella dei giudici del collegio penale, affidata ad uno psicologo e uno psichiatra aveva stabilito che Rossetti era affetto da "un disturbo delirante paranoide" e quando ha accoltellato Martedi "era totalmente incapace di intendere". Il tribunale però non ne aveva tenuto conto condannandolo il 16 gougno del 2022.