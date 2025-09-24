Ucciso con più colpi sulla testa, Borrelli poteva non essere da solo

Ancona, 24 settembre 2025 – Picchiato sulla testa con diversi colpi che ne hanno causato la morte per un trauma cranico encefalico. I primi esiti sulla autopsia eseguita lunedì pomeriggio all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Torrette non lasciano dubbi che ad uccidere Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo, sia stata una aggressione. Chi ha inferto i colpi su di lui, arrivati da più parti, avrebbe utilizzato due mazzette da muratore trovate accanto al cadavere rivenuto venerdì mattina, nel garage di una abitazione di Loreto, in via Altotting. I due attrezzi da lavoro presentavano tracce di sangue e ieri mattina sono stati oggetto di un accertamento disposto dalla Procura e affidato alla Scientifica dei Carabinieri. All’esame specialistico ha preso parte anche il medico legale Eva Montanari che, insieme alla dottoressa Loredana Buscemi, si era già occupata dell’autopsia. Le due professioniste dovranno tornare a breve nel garage di Loreto per effettuare altri accertamenti finalizzati a chiarire le modalità dell’aggressione subita dalla vittima. I più colpi ricevuti, non quantificabili al momento per lo stato di deterioramento in cui si trovava la salma, non escludono che ad agire possano essere state più persone. Il decesso di Sorrentino, sempre stando all’autopsia, è compatibile con il giorno della scomparsa, quello del 15 settembre scorso quindi quattro giorni prima del suo ritrovamento. Fondamentali saranno gli esiti degli accertamenti sulle automobili sequestrate, quella del principale sospettato, Matteo Borrelli, 37 anni, della provincia di Como e in carcere con l’accusa di omicidio volontario, quella della sua compagna, la proprietaria del garage e dell’appartamento sovrastante in cui conviveva da quattro mesi con Borrelli e la Renault Clio presa a noleggio da Sorrentino (l’avrebbe noleggiata il 15 settembre, il giorno della scomparsa) con la patente della madre (la sua gli era stata sospesa per una condanna per droga) e ritrovata lunedì in un parcheggio di camper a Castelfidardo, a pochi passi da dove viveva con la madre. Se la Clio era ancora a Castelfidardo come è arrivato Sorrentino a Loreto? A bordo di un altro mezzo? Di chi? E perché? Tracce di sangue i carabinieri le hanno trovate anche fuori dal garage ma è presto per dire se siano o meno della vittima perché non erano visibili ad occhio nudo ma repertate con apposite strumentazioni in mano alla Scientifica. Ieri sono iniziati anche gli accertamenti su due cellulari del sospettato. Quello della vittima ancora non si trova. I familiari attendono che la Procura liberi la salma per poter fissare il funerale di Sorrentino e la sua sepoltura. Sono attesi altri accertamenti importanti e utili a chiarire cosa sia successo all’interno del garage di Loreto.