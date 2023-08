Ucciso con la fiocina a Ancona: verità dall'autopsia, trafitto al cuore e a un polmone

Ha lesionato cuore e polmone la fiocina che ha colpito Klajdi Bitri, il 23enne albanese ucciso domenica a Sirolo, dopo un diverbio stradale. Emerge dai primi esiti della autopsia, andata avanti per quattro ore, ieri, all’ospedale di Torrette, ed eseguita dal medico legale Loredana Buscemi. Il giovane quindi sarebbe morto per le lesioni riportate a due organi vitali. Al petto aveva tre ferite, compatibili con la fattezza della fiocina, a tre punte. Dalla profondità si capirà se la fiocina sia stata scoccata o se è vero, come avrebbe confidato l’indiziato del delitto Fatah Melloul dalla cella, che non è stato sparato nessun colpo, perché il fucile da pesca non era carico. La difesa dell’algerino, rappresentata dall’avvocato Davide Mengarelli, ha nominato il medico legale Mauro Pesaresi come consulente di parte che ha partecipato all’autopsia. Nel primo pomeriggio di ieri si sono radunati, fuori dall’obitorio, amici e colleghi della vittima, arrivati per sostenere il fratello 18enne, Xhuliano. C’erano i compagni di squadra della Nuova Aquila, dove Klajdi giocava a calcio, e i rappresentanti della comunità albanese. Un benefattore anonimo si è fatto avanti per le spese del funerale. Una raccolta fondi è stata avviata dal fratello sulla piattaforma Gofundme (Portiamo Klajdi in Albania) e ieri aveva superato quota 16mila euro. La salma del 23enne non lascerà Ancona prima di venerdì. Per la vittima si sta organizzando una fiaccolata alla memoria. C’è l’appoggio del Comune. Marina Verdenelli