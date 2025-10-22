Ucciso con una coltellata a 23 anni. Svolta, c’è un indagato per omicidio

Potrebbe avviarsi verso la soluzione il giallo del parcheggio di Matematica a Perugia. Nelle indagini per l’omicidio del fabrianese Hekuran Cumani c’è un’altra svolta. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di alcune persone identificate come partecipanti alla lite che si è verificata all’alba di sabato scorso, per ipotesi di lesioni, minacce aggravate e detenzione di armi, la Procura di Perugia contesta ora il reato di omicidio a uno dei due ragazzi già individuati risultati coinvolti nella lite, diventata tragedia. Si tratta di un ventunenne di origini tunisine.

La formalizzazione è funzionale all’esecuzione dell’autopsia sul corpo del 23enne di Fabriano, ucciso da una coltellata nella parte alta del petto. L’esame, fissato per stamattina alle 11, dovrebbe fornire agli investigatori ulteriori elementi utili all’individuazione dell’arma del delitto, il coltello che al momento non sarebbe stato individuato. Uno, da cucina, è stato fatto ritrovare da uno degli indagati.

Al parcheggio, dove i due gruppi di giovani, perugini e fabrianesi, si stavano affrontando dopo una lite per nulla, lo avrebbe portato la ragazza, anche lei indagata, arrivata in auto a fine serata. Coltello che l’indagato che lo aveva impugnato, fidanzato della giovane, avrebbe detto di aver lasciato spontaneamente per evitare di far male a qualcuno e che, invece, un buttafuori del locale dove la lite sarebbe iniziata, avrebbe detto di aver tolto dalle mani di uno dei partecipanti alla lite. Quella lama è risultata pulita e ne è stato escluso l’utilizzo per il ferimento di Hekuran e del fratello Samuele.

Il buttafuori risulta indagato per lesioni, avrebbe involontariamente ferito il minore dei fratelli Cumani intervenendo per sedare la rissa. Per gli inquirenti i ragazzi sarebbero stati colpiti da una stessa mano, il 23enne raggiunto da un fendente nel tentativo di difendere l’altro che aveva visto finire a terra.

Intanto il locale nel quale Hekuran e i suoi amici avevano trascorso la serata, “scontrandosi“ con il gruppo di perugini prima che gli insulti diventassero botte e coltellate, ha annunciato la scelta di annullare tutti gli eventi notturni, rimanendo aperto solo nelle ore diurne, in segno di rispetto per quanto accaduto alle spalle del locale stesso: "Ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità studentesca. In queste giornate così difficili sentiamo il dovere di fermarci, perché il dolore non è qualcosa da superare in fretta, ma qualcuno davanti a cui sostare con dignità e silenzio".