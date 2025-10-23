Ucciso da una sola coltellata. Hekuran colpito al cuore

Una sola coltellata. Che non gli ha dato scampo. Un fendente al petto che ha raggiunto il cuore e un polmone. Così è morto Hekuran Cumani, 23 anni, arrivato venerdì sera a Perugia per andare a ballare con gli amici e morto, all’alba, nel parcheggio di Matematica. Nel corso di una lite, secondo quanto ricostruito, tra due gruppi di ragazzi, quello dei suoi amici e quello dei ragazzi di Perugia. Una lite per futili motivi, si ritiene, iniziata già nel locale dove sarebbe voltata qualche parola di troppo, e proseguita nell’area di sosta. Dove, raccontano alcuni testimoni, i giovani marchigiani stavano andando a riprendere le auto per andare a fare colazione. Tranquilli, senza particolari preoccupazioni e timori. E, invece, la lite si è riaccesa. Hekuran è stato colpito al petto nel tentativo di andare a difendere il fratello Samuele, anche lui ferito, si ritiene, con un coltello, a una gamba. La stessa mano e, presumibilmente, lo stesso coltello, secondo gli inquirenti.

L’autopsia, eseguita ieri dai medici legali Annamaria Verdelli e Massimo Lancia, incaricati dalla Procura di Perugia, ha evidenziato la ferita letale, inferta con tutto probabilità da un coltello con una lama di almeno dieci centimetri, potenzialmente compatibile con un coltello da cucina. Coltello che gli investigatori stanno cercando. Uno è stato acquisito, un coltello da cucina, appunto, che è risultato pulito, tanto da non essere ritenuto la possibile arma del delitto. L’aveva fatto ritrovare il 18enne, indagato per minacce e per porto d’armi, coinvolto nella lite, insieme all’amico 21enne a cui la pm Gemma Miliani ha contestato anche l’omicidio. Indagata, come noto, anche una ragazza che avrebbe raggiunto il parcheggio in un secondo momento, con l’auto nella quale c’era, ed è stato ritrovato, il coltello acquisito.

Coltello che uno dei buttafuori, indagato per lesioni, avrebbe ferito Samuele Cumani - dice lui - per sedare la lite, avrebbe detto di aver tolto dalle mani di una delle persone coinvolte. Coltello che il 18enne avrebbe detto di aver rimesso in auto per evitare di fare del male. La pm, oltre ad accertamenti sulle ferite riportate dal fratello della vittima, ha anche disposto indagini di tipo genetico su un paio di pantaloni e una felpa, sequestrate all’indagato, e sui tappetini di un’auto, alla ricerca di elementi che possano contribuire a ricostruire quanto accaduto e confermare le ipotesi investigative. Nelle prossime ore, dovrebbe arrivare il nulla osta per la salma, consentendo così lo svolgimento del funerale.