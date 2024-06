Ucciso in strada con la fiocina. La Procura chiede il giudizio: algerino accusato di omicidio

Ucciso da una fiocina per un diverbio stradale, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Fatah Melloul, 28 anni, l’algerino che il 27 agosto scorso freddo il 23enne albanese Klajdi Bitri, a Sirolo. Già fissata l’udienza preliminare che si terrà il prossimo 11 giugno davanti al giudice Alberto Pallucchini che dovrà decidere se mandare a processo o meno Melloul per omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

L’algerino, residente a Jesi, è ancora in carcere dopo l’arresto dei carabinieri, avvenuto a Falconara dopo molte ore dal delitto perché si era recato come se nulla fosse a pesca con la fidanzata. Stando alla sua versione dei fatti non si sarebbe accorto che durante il litigio, puntandogli la fiocina da sub che teneva in auto, lo aveva ucciso. Ad aprile il pm Marco Pucilli aveva chiuso le indagini sul caso che colpí la località balneare sul finire dell’estate. Dal deposito della perizia medico legale effettuata dalla dottoressa Loredana Buscemi, incaricata dalla pubblica accusa per chiarire le cause della morte e anche l’uso della fiocina da parte dell’indagato per ciò che ha riguardato la direzione e la forza impegnata per colpire la vittima morta pochi istanti dopo in via Clelia, il fucile da sub non è stato solo impugnato dall’algerino ma avrebbe scoccato il colpo facendo partire nella direzione della vittima il tridente già carico sull’arma subacquea. Un fucile ad elastico. "Non vi sono elementi per ritenere che l’asta è stata usata manualmente, sia correttamente agganciata al fucile che svincolata dallo stesso - ha scritto il medico legale nella perizia conclusiva - in quanto ragionevolmente non agevole nell’atto di colpire. Nel primo caso per l’ingombro dell’arbalete (il fucile) per intero, nel secondo caso per la difficoltà una volta impugnata l’asta stessa di mantenere la traiettoria rilevata nel caso di specie, alla stessa altezza, parallela al piano podalico (dei piedi)".

ma. ver.