Ucciso in strada con una fiocina. Un corteo nel nome di Klajdi: "E’ un eroe, si è sacrificato. Adesso vogliamo giustizia"

Dolore e rabbia, desiderio di giustizia e senso di solidarietà. Per la famiglia di Klajdi Bitri, per suo fratello Xhuliano, appena diciottenne e tornato dall’Albania ad Ancona dopo essere stato vicino ai genitori in questi due mesi durissimi. Albanesi e anconetani in piazza per chiudere giustizia, insieme alla consigliera regionale albanese Lindita Elezi, al consigliere regionale di FdI Carlo Ciccioli e all’assessore comunale Marco Battino. Si sono radunati in una quarantina, ieri pomeriggio, alle spalle del monumento a Cavour, con la bandiera albanese e con gli striscioni con le scritte "Giustizia per Klajdi", "Un eroe straniero, la famiglia chiede giustizia" e anche "La giustizia è come un treno, quasi sempre in ritardo".

Prima gli abbracci, quasi tutti per Xhuliano Bitri, che è anche testimone del colpo mortale di fiocina con cui il fratello ventitreenne Klajdi è stato barbaramente trucidato lo scorso agosto a Sirolo dall’algerino ventisettenne Melloul Fatah in seguito a un diverbio tra automobilisti. Poi le testimonianze di solidarietà e di amicizia e le magliette bianche con la foto di Klajdi distribuite e indossate dai ragazzi nel corteo: per chiedere giustizia ma anche per ricordare l’eroe sceso dall’auto per difendere l’amico Danilo Battistoni nella lite con l’algerino Fatah.

Il corteo è stato organizzato dall’associazione Vis a Vis insieme al Comune di Ancona ed è partito poco dopo le 16, non verso il porto, visto che non ha avuto l’autorizzazione per sfilare nell’area portuale dove Klajdi lavorava, ma verso il Passetto. "Siamo qui per richiamare l’attenzione su quanto accaduto e per chiedere la giustizia che Klajdi merita – afferma Battistoni – Ma anche per dimostrare vicinanza a suo fratello Xhuliano e alla famiglia. Klajdi ha dato la vita per salvarci, non voglio esagerare ma è stato un eroe. Un eroe di un altro Paese, penso che se fosse stato italiano già si sarebbero mossi diversamente. Ma oltre a parlare di quello che ha fatto voglio ricordare chi era, una persona stupenda con un cuore d’oro ed è quello che lo ha portato a fare quello che ha fatto".

"Importante la nostra presenza per chiedere giustizia a nome della famiglia, del fratello e della nostra comunità – aggiunge la consigliera Elezi – ma anche a nome degli italiani, perché questo è stato un evento che ci ha toccato tutti nel cuore. Qui c’è un esempio dell’integrazione, un ragazzo che lavorava, che rappresentava la categoria degli immigrati per bene che si integrano in maniera civile. Dall’altra parte l’assassino che è l’opposto, l’esempio della cattiva integrazione, immigrati che quando non riescono a integrarsi poi finiscono per fare queste cose, fino a uccidere ragazzi innocenti. Klajdi ha difeso un padre di famiglia, per questo la comunità intera chiede giustizia, un ragazzo non può morire così".

"Crediamo che sia doveroso stare al fianco di queste persone dopo l’atroce fatto di due mesi fa che ha sconvolto tutta la comunità – conclude Battino –. Come amministrazione comunale ci teniamo a essere presenti e a sottolineare la nostra solidarietà".